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14:07 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Автомобиль вспыхнул на Канавинском мосту

Автомобиль загорелся прямо на Канавинском мосту накануне вечером в Приволжской столице. Видео выложили в соцсеть очевидцы происшествия.

Автомобиль загорелся прямо на Канавинском мосту накануне вечером в Приволжской столице. Видео выложили в соцсеть очевидцы происшествия. На кадрах видно, что огонь охватил переднюю часть автомобиля. Как рассказали в региональном Управлении МЧС, в результате пожара сгорел салон машины и моторный отсек.

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