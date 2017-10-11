Автомобиль вспыхнул на Канавинском мосту
Автомобиль загорелся прямо на Канавинском мосту накануне вечером в Приволжской столице. Видео выложили в соцсеть очевидцы происшествия.
Автомобиль загорелся прямо на Канавинском мосту накануне вечером в Приволжской столице. Видео выложили в соцсеть очевидцы происшествия.
Автомобиль загорелся прямо на Канавинском мосту накануне вечером в Приволжской столице. Видео выложили в соцсеть очевидцы происшествия. На кадрах видно, что огонь охватил переднюю часть автомобиля. Как рассказали в региональном Управлении МЧС, в результате пожара сгорел салон машины и моторный отсек.