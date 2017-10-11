Отец Исламбека Туляганова дал показания по делу Жасура Ибрагимова

Источник: Sputnik

В Мирабадском районном суде по уголовным делам 9 октября прошло шестое слушание по делу о гибели учащегося Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова. Судебное заседание проходило в открытом режиме и длилось около пяти часов.

Верил в то, что Жасур «договорится» с Исламом

«Сын Ислам 4 мая попросил меня приехать в 14-ю больницу около 19 часов. Он рассказал, что подрался с Жасуром и тот попал в больницу», — сказал Абдужалил Расулов.

По словам свидетеля, в больнице была его супруга, она заходила к Жасуру и сказала мужу и сыну, чтобы они тоже навестили его.

Расулов в своем выступлении сказал, что с разрешения санитарки «в лиловом халате» зашел в реанимационную к Жасуру. Свидетель в своих показаниях пояснил, что увидел однокурсника и его отца. Жасур сказал: «Мама, оказывается, сообщила в “02”. Договоримся с Исламбеком».

«Исламбек тоже пожелал Жасуру выздоровления, и мы вышли», — добавил Расул, рассказывая, почему заходил в реанимацию.

На вопрос прокурора, представился ли он как «дед Жасура», свидетель ответил «нет».

Зачем Исламбек съездил в Турцию?

Свидетель Абдужалил Расулов своих показаниях подтвердил, что Исламбек Туляганов действительно во время учебы съездил в Турцию.

На вопрос «Как вы отправили его в Турцию, когда еще учебный год не закончился?» Расулов сначала отказался отвечать, сказав: «Вы мне задайте вопрос по 104-й статье».

Когда судья настоял, чтобы Расулов ответил на вопрос прокурора, тот признался, что отпустил сына в Турцию, так как он обещал «догнать по учебе» по возвращении. Также Расулов добавил, что его сын Исламбек Туляганов уехал в Турцию не для того, чтобы убежать.

Мнение отца об Исламе

Адвокат потерпевшей стороны спросила отца Ислама: «У вас отношения с сыном основывались на доверии? Тогда почему Ислам не сообщил о произошедшем в день драки?».

Расулов подтвердил доверительные отношения с сыном и охарактеризовал Ислама как «настоящего терпеливого ребенка».

«Тогда почему он не рассказал вам об этом, или скрывает свои проблемы от вас?», — настаивала адвокат.

«В такие моменты он ничего не рассказывает, терпит. У него раньше никогда не было проблем», — ответил отец Ислама.

В ходе показаний Абдужалил Расулов сказал, что он с дня попадания Жасура в больницу пытался помочь ему, оказал матери Жасура материальную помощь в размере около 3 миллионов сумов.

Судьи также выслушали показания судмедэксперта Главного бюро судебной экспертизы Минздрава Фархода Лочинова и двух свидетелей — Тимура Тухтаева и Дильшода Абдуллаева.