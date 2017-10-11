Террористы используют Молдову как пункт транзита и прячутся здесь от властей других стран

«Молдова не является страной с повышенным риском терроризма, но все же есть люди, которых так или иначе можно подозревать в терроризме. Они проезжают через нашу страну транзитом как в Европейский союз, так и в Россию», — сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.



У прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам есть несколько подозреваемых в терроризме. Точную цифру следователи не называют.



«Мы расследуем несколько дел, в нашем поле зрения есть несколько человек, но пока ведется следствие, мы не можем предоставить подробности», — сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.



Бывший замдиректора СИБ Валентин Дедю говорит, что Молдова — лишь временное пристанище для предполагаемых террористов.



«Они могут временно проживать в Молдове, чтобы поправить здоровье или спрятаться от правосудия других государств, но были и случаи, когда они готовили боевиков для своих организаций», — сказал бывший замглавы СИБ Валентин Дедю.



В начале недели 33-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в связях с джихадистами, задержали на границе нашей страны. У мужчины с паспортом одного из государств ЕС при обыске у обнаружили проспекты и книги экстремистского содержания, а также оснащение для длительных пеших переходов.



По информации СИБ, конечной точкой следования задержанного должен был стать Китай, куда он собирался добраться через Украину, Россию и Казахстан. Из соображений безопасности мужчину объявили персоной нон-грата на 15 лет и отправили в страну, гражданином которой он является.