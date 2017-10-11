Массовое ДТП на Пискарёвке сняли изнутри перевёртыша, «высекавшего искры из проспекта»
Столкнулись четыре машины: виновник на «Ниссане Теане», попутные ему «Хёндэ» и «Форд» и встречный «Меган».
Столкнулись четыре машины: виновник на «Ниссане Теане», попутные ему «Хёндэ» и «Форд» и встречный «Меган».
В сети появились записи момента аварии с двумя перевёртышами, произошедшей днём 10 октября на Пискарёвском проспекте (фоторепортаж).
По словам одного из участников, Олега, водитель коричневой «Хёндэ Креты», столкнулись четыре машины: виновник на «Ниссане Теане», попутные ему «Хёндэ» и «Форд», и встречный «Меган».
«Случилось всё так: парень 25 лет на белой “Теане” на скорости проходил перекрёсток шахматным порядком по крайней правой и пытался вернуться в поток между машинами, для чего резко нажал по тормозам, и его повело юзом на средний и мой левый ряд. Снося всё, что там было, он перевернулся на крышу и пробил ограждения на встречку, где буквально упал крышей на “Рено Меган” и так, наконец, остановился. Ну, а мы разлетелись, как в бильярде, я ехал на крыше, высекал искры из проспекта, как болгаркой, — рассказывает Олег в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург” “ВКонтакте”. — У меня каско, у остальных ОСАГО, кроме виновника. У него ничего».
Очевидцы отмечали, что на белом перевёртыше армянские номера. Олег это подтверждает: «Ходил, прихрамывая, уверял, что его подрезала фура. Молодой парень, армянин, сразу после ДТП был в сильнейшем шоке — в первый раз, наверное».
Момент ДТП зафиксировали две камеры: «Креты» (видео в YouTube) и встречного «Мегана».
Авария глазами «Мегана» (четвертого участника ДТП):
«Что я вам скажу, ребята: ремень спас мне жизнь, — добавляет Олег. — Насчёт переворачиваемости скажу так: есть такие места в районе задних крыльев колёс, удар в которые любую машину переворачивает, не только “Крету”. Таковы законы физики. Был бы мне удар в дверь, и я бы кружился, как “Форд” справа, но не перевернулся».
О пострадавших Олег ничего не пишет, очевидно, их не было.
Точные обстоятельства ДТП установят дознаватели.
Напомним, это была одна из самых ярких аварий в странной череде перевёртышей, которая началась в понедельник (пример) и продолжается сегодня.