Массовое ДТП на Пискарёвке сняли изнутри перевёртыша, «высекавшего искры из проспекта»

В сети появились записи момента аварии с двумя перевёртышами, произошедшей днём 10 октября на Пискарёвском проспекте (фоторепортаж).

По словам одного из участников, Олега, водитель коричневой «Хёндэ Креты», столкнулись четыре машины: виновник на «Ниссане Теане», попутные ему «Хёндэ» и «Форд», и встречный «Меган».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F24aqMLmd_8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Случилось всё так: парень 25 лет на белой “Теане” на скорости проходил перекрёсток шахматным порядком по крайней правой и пытался вернуться в поток между машинами, для чего резко нажал по тормозам, и его повело юзом на средний и мой левый ряд. Снося всё, что там было, он перевернулся на крышу и пробил ограждения на встречку, где буквально упал крышей на “Рено Меган” и так, наконец, остановился. Ну, а мы разлетелись, как в бильярде, я ехал на крыше, высекал искры из проспекта, как болгаркой, — рассказывает Олег в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург” “ВКонтакте”. — У меня каско, у остальных ОСАГО, кроме виновника. У него ничего».

Очевидцы отмечали, что на белом перевёртыше армянские номера. Олег это подтверждает: «Ходил, прихрамывая, уверял, что его подрезала фура. Молодой парень, армянин, сразу после ДТП был в сильнейшем шоке — в первый раз, наверное».

Момент ДТП зафиксировали две камеры: «Креты» (видео в YouTube) и встречного «Мегана».

Авария глазами «Мегана» (четвертого участника ДТП):

«Что я вам скажу, ребята: ремень спас мне жизнь, — добавляет Олег. — Насчёт переворачиваемости скажу так: есть такие места в районе задних крыльев колёс, удар в которые любую машину переворачивает, не только “Крету”. Таковы законы физики. Был бы мне удар в дверь, и я бы кружился, как “Форд” справа, но не перевернулся».

О пострадавших Олег ничего не пишет, очевидно, их не было.

Точные обстоятельства ДТП установят дознаватели.