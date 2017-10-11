По екатеринбургскому Вторчермету гулял пьяный мужчина с ружьем

«Что говорил — не слышала, так как была в наушниках. Жутко испугалась», — рассказала очевидица происшествия Дарья.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что на Вторчермете задержан мужчина с ружьем. «В полицию поступило сообщение от сотрудников ЧОП, который находился на остановочном комплексе с ружьем. На место выехал наряд, мужчину, местного жителя 1991 года рождения, доставили в ОП № 12. Ружье, как оказалось, было не заряжено. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают очевидцев произошедшего», — пояснила собеседница ЕАН.