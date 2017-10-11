По екатеринбургскому Вторчермету гулял пьяный мужчина с ружьем
В Екатеринбурге на остановке «Вторчермет» пьяный мужчина зашел в трамвай с расчехленным ружьем, напугав кондуктора и пассажиров.
В Екатеринбурге на остановке «Вторчермет» пьяный мужчина зашел в трамвай с расчехленным ружьем, напугав кондуктора и пассажиров.
«Что говорил — не слышала, так как была в наушниках. Жутко испугалась», — рассказала очевидица происшествия Дарья.
Судя по приложенным фото, мужчину оперативно обезоружили двое мужчин в форме.
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