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13:39 (мск), источник: ЕАН

По екатеринбургскому Вторчермету гулял пьяный мужчина с ружьем

В Екатеринбурге на остановке «Вторчермет» пьяный мужчина зашел в трамвай с расчехленным ружьем, напугав кондуктора и пассажиров.

«Что говорил — не слышала, так как была в наушниках. Жутко испугалась», — рассказала очевидица происшествия Дарья.

Судя по приложенным фото, мужчину оперативно обезоружили двое мужчин в форме.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что на Вторчермете задержан мужчина с ружьем. «В полицию поступило сообщение от сотрудников ЧОП, который находился на остановочном комплексе с ружьем. На место выехал наряд, мужчину, местного жителя 1991 года рождения, доставили в ОП № 12. Ружье, как оказалось, было не заряжено. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают очевидцев произошедшего», — пояснила собеседница ЕАН.

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