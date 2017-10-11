Жильцы дома на Гагарина жалуются на протекающую крышу
Дом на улице Гагарина залило дождем.
Дом на улице Гагарина залило дождем.
Квартира на верхнем этаже дома № 52 затоплена, люди спасаются тазиками и клеенками, а с потолка сыпется декоративная плитка. Помещения нуждается в ремонте.
По словам хозяина квартиры № 7, проблемы с протечкой были всегда, несколько лет назад в доме делали капитальный ремонт крыши. По мнению собственника, металлочерепицу положили неправильно. Он намерен обратиться в прокуратуру.
Владимир Краев, житель дома № 52:
— На протяжении четырех лет я брал 3 кредита на ремонт этой квартиры и в итоге я не вижу результата. Мои деньги улетели на ветер и продолжают улетать, а я живу в дерьме. Мне стыдно и перед народом, и перед собой, и перед своей семьей.