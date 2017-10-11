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14:08 (мск), источник: РИА Новости

СК разберется с ситуацией в Подмосковье, где девочку обещали «закопать»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату разобраться с незаконным удержанием девочки в Московской области, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Такое поручение было дано после сюжета на одном из телеканалов. В нем рассказывалось об инциденте в деревне Вялки Раменского района, где еще два года назад супружеская пара отомстила 15-летней девочке, якобы попавшей пластиковой бутылкой в голову их сыну во время игры на детской площадке.

Ребенка силой затолкали в машину и заявили, что отвезут «закапывать, убивать в лес». Напугав подростка, супруги привезли её к дому и отдали родителям.

Жители деревни в сюжете заявляют, что нападение на подростка было не единственным случаем агрессивного поведения супругов в отношении чужих детей.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Все материалы, а также дополнительные обстоятельства, озвученные в СМИ, будут тщательно изучены.
Светлана Петренко
Официальный представитель ведомства

При этом она сообщила, что следственные органы ГСУСК России по Московской области уже возбуждали по данному факту уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, но оно было отменено надзорным ведомством.

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