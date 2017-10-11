СК разберется с ситуацией в Подмосковье, где девочку обещали «закопать»

Такое поручение было дано после сюжета на одном из телеканалов. В нем рассказывалось об инциденте в деревне Вялки Раменского района, где еще два года назад супружеская пара отомстила 15-летней девочке, якобы попавшей пластиковой бутылкой в голову их сыну во время игры на детской площадке.
Ребенка силой затолкали в машину и заявили, что отвезут «закапывать, убивать в лес». Напугав подростка, супруги привезли её к дому и отдали родителям.
Жители деревни в сюжете заявляют, что нападение на подростка было не единственным случаем агрессивного поведения супругов в отношении чужих детей.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Все материалы, а также дополнительные обстоятельства, озвученные в СМИ, будут тщательно изучены.
Светлана ПетренкоОфициальный представитель ведомства
При этом она сообщила, что следственные органы ГСУСК России по Московской области уже возбуждали по данному факту уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, но оно было отменено надзорным ведомством.