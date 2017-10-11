Бывших сотрудников ГИБДД осудили за вымогательство на Южном Урале

Суд в Кыштыме вынес приговор троим бывшим сотрудникам ГИБДД, которых признали виновными в покушении на вымогательство взятки, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

Установлено, что Дмитрий Пашнин, Руслан Гарипов и Андрей Москаль в августе 2016 года остановили машину и обвинили водителя в административном правонарушении. Автомобилисту предложили не составлять протокол, требуя взамен 30 тысяч рублей. Такой суммы у мужчины с собой не было, и вымогатели забрали у него паспорт и водительское удостоверение, а также взяли золотые серьги у пассажирки в качестве «залога».

Когда о произошедшем стало известно, инспекторов задержали сотрудники управления собственной безопасности областного ГУ МВД, а после проверки мужчины были уволены со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Приговором Кыштымского городского суда Пашнину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Гарипову и Москалю — по 7,5 лет лишения свободы каждому. Отбывать наказания они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.