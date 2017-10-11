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14:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области двум братьям за угон авто грозит до 7 лет колонии

Один из соучастников самостоятельно приехал в полицию и написал явку с повинной.

Участковому Омского района позвонил местный 21-летний житель села Ульяновка. Молодой человек рассказал, что оставил автомобиль около дома и уехал по делам, а когда вернулся — машины уже не было.

Прибыв на место происшествия, криминалисты изъяли следы преступления и в скором времени обнаружили автомобиль в кювете на одной из проселочных дорог села. При осмотре машины владелец констатировал пропажу аккумулятора и решетки радиатора.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

 — Владение оперативной обстановкой на обслуживаемом участке позволило Андрею Новгородцеву уже через час установить лицо, причастное к преступлению и место сбыта похищенного имущества. Полицейский выяснил, что в соседней деревне — ст. Густафьево — 25-летний житель с. Ульяновка продал автомобильные запчасти за 250 руб.

Подозреваемого задержали и привезли на допрос, где он признался, что машину угнал вместе с братом. Соучастник приехал в отдел полиции самостоятельно, после того как ему позвонил участковый. 23-летний угонщик написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело. Молодым жителям области грозит до 7 лет лишения свободы.

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