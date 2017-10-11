В Омской области двум братьям за угон авто грозит до 7 лет колонии

Участковому Омского района позвонил местный 21-летний житель села Ульяновка. Молодой человек рассказал, что оставил автомобиль около дома и уехал по делам, а когда вернулся — машины уже не было.

Прибыв на место происшествия, криминалисты изъяли следы преступления и в скором времени обнаружили автомобиль в кювете на одной из проселочных дорог села. При осмотре машины владелец констатировал пропажу аккумулятора и решетки радиатора.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

— Владение оперативной обстановкой на обслуживаемом участке позволило Андрею Новгородцеву уже через час установить лицо, причастное к преступлению и место сбыта похищенного имущества. Полицейский выяснил, что в соседней деревне — ст. Густафьево — 25-летний житель с. Ульяновка продал автомобильные запчасти за 250 руб.

Подозреваемого задержали и привезли на допрос, где он признался, что машину угнал вместе с братом. Соучастник приехал в отдел полиции самостоятельно, после того как ему позвонил участковый. 23-летний угонщик написал явку с повинной.