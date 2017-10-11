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16:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека погибли из-за столкновения иномарки с деревом на Дону

Два человека погибли из-за столкновения иномарки с деревом в Сальском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает 161.ру, ДТП произошло вечером 10 октября на 181-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.

Автомобиль Toyota Corolla, водитель которого, предположительно, превысил скорость и не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Водитель иномарки скончался от полученных травм на месте происшествия, его пассажир умер в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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