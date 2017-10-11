Два человека погибли из-за столкновения иномарки с деревом на Дону
Два человека погибли
Два человека погибли
Как сообщает 161.ру, ДТП произошло вечером 10 октября на 181-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское.
Автомобиль Toyota Corolla, водитель которого, предположительно, превысил скорость и не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.
Водитель иномарки скончался от полученных травм на месте происшествия, его пассажир умер в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.