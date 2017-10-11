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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области парень убил приятеля и ранил отца

Раненого мужчину спустя несколько часов нашел сосед.

21-летний житель села Нижний Мамон убил 33-летнего собутыльника и нанес травмы собственному отцу поздним вечером вторника, 10 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Конфликт между мужчинами возник в ходе вечернего застолья. Парень несколько раз ударил ножом отца и приятеля. От полученных травм знакомый скончался на месте.

Наутро сосед постучал в дверь дома, где произошло убийство. Не получив ответа, сельчанин заглянул в окно. Мужчина увидел двух человек — скончавшегося и раненого — и вызвал полицию и «скорую». Травмированного отца подозреваемого отвезли в райбольницу.

Ведется следствие. По словам соседей, жильцы дома вели разгульный образ жизни.

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