В Воронежской области парень убил приятеля и ранил отца
Раненого мужчину спустя несколько часов нашел сосед.
Раненого мужчину спустя несколько часов нашел сосед.
21-летний житель села Нижний Мамон убил 33-летнего собутыльника и нанес травмы собственному отцу поздним вечером вторника, 10 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Конфликт между мужчинами возник в ходе вечернего застолья. Парень несколько раз ударил ножом отца и приятеля. От полученных травм знакомый скончался на месте.
Наутро сосед постучал в дверь дома, где произошло убийство. Не получив ответа, сельчанин заглянул в окно. Мужчина увидел двух человек — скончавшегося и раненого — и вызвал полицию и «скорую». Травмированного отца подозреваемого отвезли в райбольницу.
Ведется следствие. По словам соседей, жильцы дома вели разгульный образ жизни.