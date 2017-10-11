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17:24 (мск), источник: Volga News

В Исаклинском районе задержали подозреваемого в убийстве девушки из Нижнекамска

В Исаклинском районе полицейские задержали уроженца Татарстана, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее местным правоохранителям поступила ориентировка из УМВД России по Нижнекамску Республики Татарстан о том, что на рейсовом автобусе Нижнекамск — Самара, может передвигаться подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Ее тело с колото-резаными ранами на шее обнаружили в квартире в Нижнекамске.

По этой ориентировке сотрудники О МВД России по Исаклинскому району: старший лейтенант Станислав Стрельников, инспекторы ДПС младший лейтенант Николай Акишин, младший лейтенант Петр Греднев и оперуполномоченный капитан Евгений Шайбулатов на автобусной станции в с. Исаклы задержали мужчину. Они наблюдали за выходившими из автобуса пассажирами и заметили среди них мужчину, попадавшего под описание из ориентировки. При задержании он пытался оказать сопротивление и скрыться, но после недолгой погони оказался в руках полицейских.

При досмотре у мужчины нашли мобильник и сверток с золотом. Позже выяснилось, что задержанный уже имеет судимости за разбой и незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемого передали сотрудникам УМВД России по Нижнекамску. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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