В Исаклинском районе задержали подозреваемого в убийстве девушки из Нижнекамска

Ранее местным правоохранителям поступила ориентировка из УМВД России по Нижнекамску Республики Татарстан о том, что на рейсовом автобусе Нижнекамск — Самара, может передвигаться подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Ее тело с колото-резаными ранами на шее обнаружили в квартире в Нижнекамске.

По этой ориентировке сотрудники О МВД России по Исаклинскому району: старший лейтенант Станислав Стрельников, инспекторы ДПС младший лейтенант Николай Акишин, младший лейтенант Петр Греднев и оперуполномоченный капитан Евгений Шайбулатов на автобусной станции в с. Исаклы задержали мужчину. Они наблюдали за выходившими из автобуса пассажирами и заметили среди них мужчину, попадавшего под описание из ориентировки. При задержании он пытался оказать сопротивление и скрыться, но после недолгой погони оказался в руках полицейских.

При досмотре у мужчины нашли мобильник и сверток с золотом. Позже выяснилось, что задержанный уже имеет судимости за разбой и незаконный оборот наркотиков.