Директора автосалона уличили в серии афер с автокредитами
Полиция Кировского района Самары возбудила второе уголовное дело в отношении директора автосалона.
Полиция Кировского района Самары возбудила второе уголовное дело в отношении директора автосалона.
Напомним, ранее мужчину заподозрили в получении миллиона рублей в «Локо-банке» по подложным документам.
6 октября в полицию поступило новое сообщение, о том, что аналогичный автокредит был оформлен в КБ «Плюс Банк» около года назад. После проведения проверки уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
По данным источника в правоохранительных органах, в качестве одного из фигурантов дела называют директора автосалона «Велес». Появятся ли в деле новые эпизоды, пока не ясно.