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15:25 (мск), источник: Volga News

Директора автосалона уличили в серии афер с автокредитами

Полиция Кировского района Самары возбудила второе уголовное дело в отношении директора автосалона.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее мужчину заподозрили в получении миллиона рублей в «Локо-банке» по подложным документам.

6 октября в полицию поступило новое сообщение, о том, что аналогичный автокредит был оформлен в КБ «Плюс Банк» около года назад. После проведения проверки уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным источника в правоохранительных органах, в качестве одного из фигурантов дела называют директора автосалона «Велес». Появятся ли в деле новые эпизоды, пока не ясно.

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