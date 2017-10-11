Директора автосалона уличили в серии афер с автокредитами

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее мужчину заподозрили в получении миллиона рублей в «Локо-банке» по подложным документам.

6 октября в полицию поступило новое сообщение, о том, что аналогичный автокредит был оформлен в КБ «Плюс Банк» около года назад. После проведения проверки уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».