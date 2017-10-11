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16:15 (мск), источник: Вести Иркутск

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Иркутске — водителю стало плохо

В Иркутске рейсовый автобус с людьми попал в ДТП. Водителю стало плохо за рулём.

Источник: Вести Иркутск

Это случилось днём на улице Седова. Автобус «Дэу» двигался по маршруту № 74. Салон был полон. Как рассказали пассажиры, шофёру внезапно стало плохо. Он резко остановил машину. Автобус покатился назад и столкнулся с внедорожником.

Во время инцидента никто не пострадал. Люди вызвали скорую помощь. Но госпитализация мужчине не понадобилась. Он пришёл в себя и смог дать показания полицейским. Сейчас они разбираются в обстоятельствах происшествия.

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