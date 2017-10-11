В Лысьве родные и друзья четыре дня разыскивают 16-летнюю девушку

В Лысьве родные уже четыре дня разыскивают 16-летнюю Ксюшу Красильникову. Девушка ушла из дома вечером в субботу, 7 октября, и с тех пор от неё не поступало никаких известий.

«Ксюша сказала, что пойдёт гулять с подружками. С того времени на наши звонки не отвечала, а сейчас у неё “Абонент недоступен”. Подруги написали ей сообщения Вконтакте, но она не ответила», — рассказала мама Ксюши.

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