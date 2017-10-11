В Лысьве родные и друзья четыре дня разыскивают 16-летнюю девушку
Ксюша Красильникова и раньше пропадала на несколько дней.
Ксюша Красильникова и раньше пропадала на несколько дней.
В Лысьве родные уже четыре дня разыскивают 16-летнюю Ксюшу Красильникову. Девушка ушла из дома вечером в субботу, 7 октября, и с тех пор от неё не поступало никаких известий.
«Ксюша сказала, что пойдёт гулять с подружками. С того времени на наши звонки не отвечала, а сейчас у неё “Абонент недоступен”. Подруги написали ей сообщения Вконтакте, но она не ответила», — рассказала мама Ксюши.
По словам мамы, дочка и раньше уходила из дома и пропадала на несколько дней, но всегда возвращалась. 11 октября родные подали заявление в полицию о пропаже Ксюши.