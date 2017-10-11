В Калининграде сожгли Rolls-Royce (видео)
В Калининграде неизвестный сжёг
В Калининграде неизвестный сжёг
Инцидент произошёл 8 октября около 3:00 на ул. Курортной. В отдел полиции поступило заявление, что горит автомобиль
На место происшествия выезжала
Автомобиль сгорел не полностью. Огнём повреждены крылья и лобовое стекло. Как пояснили в полиции, версия поджога не единственная. Назначена
По информации источника, близко знакомого с ситуацией, автомобиль принадлежит бизнесмену и меценату Владимиру Кацману.