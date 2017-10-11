В Калининграде сожгли Rolls-Royce (видео)

Инцидент произошёл 8 октября около 3:00 на ул. Курортной. В отдел полиции поступило заявление, что горит автомобиль Rolls-Royce. На кадрах видеозаписи видно, что мимо автомобиля проходят двое мужчин, один из которых подходит к машине. Он поджигает что-то и кидает в иномарку, после чего она вспыхивает.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZB6S2zeDyk8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая провела обследования и изъяла необходимые улики. Возбудили уголовное дело по ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»).

Автомобиль сгорел не полностью. Огнём повреждены крылья и лобовое стекло. Как пояснили в полиции, версия поджога не единственная. Назначена пожарно-техническая экспертиза.