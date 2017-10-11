В Могилеве задержали мужчину за кражу более $100 тыс

Источник: БЕЛТА

Кража произошла из квартиры одного из индивидуальных предпринимателей, который хранил в ней деньги еще трех своих компаньонов по бизнесу. Когда он вернулся с супругой с отдыха, то обнаружил пропажу и сразу обратился за помощью в милицию. Он и компаньоны подали заявления о краже денег в сумме $65 тыс., 2,5 млн российских рублей, а также 1,2 тыс. китайских юаней.

Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в квартиру проник 30-летний гражданин России, ранее неоднократно судимый за кражи и хищение путем использования компьютерной техники. Работая продавцом в магазине одного из могилевчан, он знал, что всю бухгалтерию организации ведет супруга предпринимателя, с которой они по-приятельски общались на работе. Женщина всегда держала ключи от квартиры в кармане верхней одежды, и однажды они незаметно для хозяйки выпали на пол. Нерастерявшийся продавец подобрал их, сделал дубликат, после чего положил назад.

Молодому человеку было известно, что семейная пара располагает средствами для покупки квартиры — женщина рассматривала варианты в интернете. Также для могилевчанина не было тайной, что супруги собираются лететь на отдых. Дождавшись, когда они уедут, мужчина беспрепятственно пробрался в квартиру и забрал деньги.