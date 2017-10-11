В Могилеве задержали мужчину за кражу более $100 тыс
11 октября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилеве задержали мужчину, подозреваемого в краже более $100 тыс. в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
11 октября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилеве задержали мужчину, подозреваемого в краже более $100 тыс. в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Кража произошла из квартиры одного из индивидуальных предпринимателей, который хранил в ней деньги еще трех своих компаньонов по бизнесу. Когда он вернулся с супругой с отдыха, то обнаружил пропажу и сразу обратился за помощью в милицию. Он и компаньоны подали заявления о краже денег в сумме $65 тыс., 2,5 млн российских рублей, а также 1,2 тыс. китайских юаней.
Во время
Молодому человеку было известно, что семейная пара располагает средствами для покупки квартиры — женщина рассматривала варианты в интернете. Также для могилевчанина не было тайной, что супруги собираются лететь на отдых. Дождавшись, когда они уедут, мужчина беспрепятственно пробрался в квартиру и забрал деньги.
Подозреваемый задержан, часть похищенного изъята. Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК. Россиянину грозит лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.