Мальчик взобрался на крышу вагона и получил сильные ожоги в Шымкенте

Источник: Sputniknews.kz

Днем 10 октября в полицию из больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с электрическим ожогом попал мальчик в возрасте 10−11 лет.

Полицейские установили, что пострадавшим оказался ученик шестого класса одной из средней школы Шымкента. Как выяснилось, ребенок взобрался на крышу грузового вагона товарного поезда, находившегося на железнодорожном пути станции Шымкент. В результате несчастного случая он получил 60% электротермического ожога.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 344 часть 1 «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Проводится расследование.