Мальчик взобрался на крышу вагона и получил сильные ожоги в Шымкенте
АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Шестиклассник попал в реанимацию после того, как взобрался на крышу грузового вагона в Шымкенте, сообщила
АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Шестиклассник попал в реанимацию после того, как взобрался на крышу грузового вагона в Шымкенте, сообщила
Днем 10 октября в полицию из больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с электрическим ожогом попал мальчик в возрасте 10−11 лет.
Полицейские установили, что пострадавшим оказался ученик шестого класса одной из средней школы Шымкента. Как выяснилось, ребенок взобрался на крышу грузового вагона товарного поезда, находившегося на железнодорожном пути станции Шымкент. В результате несчастного случая он получил 60% электротермического ожога.
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 344 часть 1 «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Проводится расследование.
Вместе с тем в департаменте отметили, что основными причинами несчастных случаев являются переход железнодорожных путей в неустановленном месте, несоблюдение пострадавшими элементарных правил безопасности на железнодорожных путях. В транспортной полиции напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, переходить железнодорожные пути только в специально отведенных местах и не оставлять детей без присмотра в зоне повышенной опасности.