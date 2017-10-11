33-летний житель Приднестровья ограбил квартиру в Кишиневе на 53 тысячи леев
33-летнего жителя приднестровского региона задержали в столице за кражу в особо крупных размерах.
33-летнего жителя приднестровского региона задержали в столице за кражу в особо крупных размерах.
Он пробрался в одну из квартир в Кишинёве и унёс с собой ценные вещи и деньги. Ущерб составил 53 тысячи леев. Задержанный вину признал.
Ранее он уже был судим за подобные преступления. Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.