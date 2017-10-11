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14:42 (мск), источник: Publika.md

33-летний житель Приднестровья ограбил квартиру в Кишиневе на 53 тысячи леев

33-летнего жителя приднестровского региона задержали в столице за кражу в особо крупных размерах.

Источник: Publika.md

Он пробрался в одну из квартир в Кишинёве и унёс с собой ценные вещи и деньги. Ущерб составил 53 тысячи леев. Задержанный вину признал.

Ранее он уже был судим за подобные преступления. Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.

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