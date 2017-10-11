Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» сам стал жертвой афериста

По словам источника агентства в правоохранительных органах, деньги были ранее изъяты в качестве вещдока по делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Ему вменяют создание тоталитарной секты и мошенничество.
Фигурант, 59-летний уроженец Омска, изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств.
Пресс-служба ГУМВД по Москве
Часть суммы — 85 миллионов рублей — удалось заблокировать. Куда «утекли» остальные деньги, выясняется. «Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги», — сообщили в главке, не уточняя, что это за имущество.
Сейчас мужчина скрывается от следствия и объявлен в розыск, обвинение ему предъявлено заочно.