Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» сам стал жертвой афериста

Фигурант, 59-летний уроженец Омска, изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств.

Пресс-служба ГУМВД по Москве