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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» сам стал жертвой афериста

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Полиция объявила в розыск афериста, который по фальшивым документам получил 215 миллионов рублей, находившихся на хранении как вещественное доказательство, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Источник: РИА Новости

По словам источника агентства в правоохранительных органах, деньги были ранее изъяты в качестве вещдока по делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Ему вменяют создание тоталитарной секты и мошенничество.

Фигурант, 59-летний уроженец Омска, изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств.
Пресс-служба ГУМВД по Москве

Часть суммы — 85 миллионов рублей — удалось заблокировать. Куда «утекли» остальные деньги, выясняется. «Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги», — сообщили в главке, не уточняя, что это за имущество.

Сейчас мужчина скрывается от следствия и объявлен в розыск, обвинение ему предъявлено заочно.

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