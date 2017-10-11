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15:05 (мск), источник: Новости Перми

17-летнего жителя Очера осудят за оскорбление полицейских

Ранее судимый молодой человек был пьян и нецензурно оскорбил представителей власти, когда те приехали к нему для проведения проверки по месту жительства.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, инцидент случился поздним вечером 9 июня 2017 года. Теперь 17-летнего жителя города Очера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением».

Уголовное дело молодого человека передано в суд.

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