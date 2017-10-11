17-летнего жителя Очера осудят за оскорбление полицейских

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, инцидент случился поздним вечером 9 июня 2017 года. Теперь 17-летнего жителя города Очера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением».



Уголовное дело молодого человека передано в суд.