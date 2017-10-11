Из горящей гостиницы в Феодосии эвакуировали 13 человек

Информация о возгорании в 4-этажном здании по улице Федько поступила в службу накануне днем. Очевидцы рассказали, что из гостиницы валит густой дым, а внутри находятся люди и им нужна помощь. К месту ЧП немедленно выехали спасатели.

«Очаг пожара находился на первом этаже здания в подсобном помещении, которое арендует магазин натяжных потолков. Личный состав оперативно приступил к ликвидации пожара, который сопровождался сильным задымлением. Огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, заполненных дымом, и приняли решение эвакуировать13 жильцов гостиницы по отдельно стоящей лестнице», — рассказали в МЧС.