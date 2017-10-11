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16:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель Арзамасского района Нижегородской области осужден на 10 лет за убийство мужчины из-за щенка

Житель Арзамасского района Нижегородской области осужден на 10 лет за убийство мужчины из-за щенка. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 11 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Следствием и судом было установлено, что вечером 26 июня 2016 года мужчина, выбив дверь, проник в дом соседа в с. Виняево и жестоко избил 59-летнего хозяина. Через месяц потерпевший скончался. Во время предварительного расследования вину обвиняемый признал частично. При допросе он рассказал, что мотивом совершенного им противоправного деяния послужила ссора с погибшим из-за щенка.

Осужденный ранее был неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести. В местах лишения свободы 49-летний мужчина провел 27 лет, его судимости не погашены. Уголовное дело было возбуждено ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор в законную силу не вступил.

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