Житель Арзамасского района Нижегородской области осужден на 10 лет за убийство мужчины из-за щенка

Следствием и судом было установлено, что вечером 26 июня 2016 года мужчина, выбив дверь, проник в дом соседа в с. Виняево и жестоко избил 59-летнего хозяина. Через месяц потерпевший скончался. Во время предварительного расследования вину обвиняемый признал частично. При допросе он рассказал, что мотивом совершенного им противоправного деяния послужила ссора с погибшим из-за щенка.