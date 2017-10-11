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14:56 (мск), источник: Интерфакс

В Татарстане гендиректор МУП «Ритуал» попался на крупной взятке

11 октября. Interfax-Russia.ru — В Татарстане предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере генеральному директору МУП «Ритуал» 34-летнему Павлу Чепиленко, сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2016 году в Казани П. Чепиленко заключил договор с частным предпринимателем на поставку заготовок памятников из мрамора и гранита на сумму более 32 млн рублей. В дальнейшем по требованию обвиняемого мужчина передавал ему за общее покровительство и своевременную оплату по договору, часть денежных средств, поступивших предпринимателю за очередную поставку заготовок.

«Летом 2017 года частями он передал П. Чепиленко более 2 млн рублей. А 5 октября обвиняемый потребовал у мужчины передать еще 1,1 млн рублей», — отмечается в сообщении следственного органа.

После этого бизнесмен обратился в правоохранительные органы, после чего дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 9 октября П. Чепиленко был задержан дома у предпринимателя после получения 800 тыс. рублей.

«Причастность к совершению преступления задержанный признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится также в пресс-релизе ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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