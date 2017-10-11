В Татарстане гендиректор МУП «Ритуал» попался на крупной взятке

По версии следствия, в 2016 году в Казани П. Чепиленко заключил договор с частным предпринимателем на поставку заготовок памятников из мрамора и гранита на сумму более 32 млн рублей. В дальнейшем по требованию обвиняемого мужчина передавал ему за общее покровительство и своевременную оплату по договору, часть денежных средств, поступивших предпринимателю за очередную поставку заготовок.

«Летом 2017 года частями он передал П. Чепиленко более 2 млн рублей. А 5 октября обвиняемый потребовал у мужчины передать еще 1,1 млн рублей», — отмечается в сообщении следственного органа.

После этого бизнесмен обратился в правоохранительные органы, после чего дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 9 октября П. Чепиленко был задержан дома у предпринимателя после получения 800 тыс. рублей.