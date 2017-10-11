Воронежский стрелок признал вину в убийстве семьи и покушении на жизнь пристава
Воронежские следователи предъявили обвинение 63-летнему Александру З. в убийстве сына с невесткой и покушении на жизнь судебного пристава.
Воронежские следователи предъявили обвинение 63-летнему Александру З. в убийстве сына с невесткой и покушении на жизнь судебного пристава.
Пенсионер полностью признал вину, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Двойное убийство произошло утром среды, 27 сентября. Пенсионер взял ружьё и отправился к дому семьи сына на улицу Семёновская в микрорайоне Тепличный. Там он подкараулил 39-летнего сына и 37-летнюю невестку, и застрелил их в машине. У пары осталось двое
Уехав из Тепличного, пенсионер отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где ей провели операцию. Пристав исполняла одно из решений суда, который Александр З. проиграл. За что пенсионер ей и отомстил. Женщина пришла в сознание 29 сентября, после чего её перевели в областную больницу № 1, где она
Через несколько часов при задержании во дворе дома по улице Шендрикова Александра З. легко ранили в ногу.
Если вину пенсионера в двойном убийстве и покушении на жизнь пристава докажут, ему грозит пожизненное наказание.