Воронежский стрелок признал вину в убийстве семьи и покушении на жизнь пристава

Источник: РИА "Новости"

Пенсионер полностью признал вину, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону в среду, 11 октября.

Двойное убийство произошло утром среды, 27 сентября. Пенсионер взял ружьё и отправился к дому семьи сына на улицу Семёновская в микрорайоне Тепличный. Там он подкараулил 39-летнего сына и 37-летнюю невестку, и застрелил их в машине. У пары осталось двое детей-школьников. Расстреляв сына с невесткой, мужчина вернулся на улицу Рушникова, где поджёг дом, в котором он жил с бывшей женой и младшим сыном.

Уехав из Тепличного, пенсионер отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где ей провели операцию. Пристав исполняла одно из решений суда, который Александр З. проиграл. За что пенсионер ей и отомстил. Женщина пришла в сознание 29 сентября, после чего её перевели в областную больницу № 1, где она по-прежнему находится в реанимации.

Через несколько часов при задержании во дворе дома по улице Шендрикова Александра З. легко ранили в ногу. Из-за необходимости в медпомощи подозреваемый ночь с 27 на 28 сентября провёл в больнице. Советский райсуд отправил пенсионера под арест 28 сентября. Мужчина будет находиться не в СИЗО, а в больнице службы исполнения наказания, до 26 ноября.