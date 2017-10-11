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15:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский стрелок признал вину в убийстве семьи и покушении на жизнь пристава

Воронежские следователи предъявили обвинение 63-летнему Александру З. в убийстве сына с невесткой и покушении на жизнь судебного пристава.

Источник: РИА "Новости"

Пенсионер полностью признал вину, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону в среду, 11 октября.

Двойное убийство произошло утром среды, 27 сентября. Пенсионер взял ружьё и отправился к дому семьи сына на улицу Семёновская в микрорайоне Тепличный. Там он подкараулил 39-летнего сына и 37-летнюю невестку, и застрелил их в машине. У пары осталось двое детей-школьников. Расстреляв сына с невесткой, мужчина вернулся на улицу Рушникова, где поджёг дом, в котором он жил с бывшей женой и младшим сыном.

Уехав из Тепличного, пенсионер отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, где ей провели операцию. Пристав исполняла одно из решений суда, который Александр З. проиграл. За что пенсионер ей и отомстил. Женщина пришла в сознание 29 сентября, после чего её перевели в областную больницу № 1, где она по-прежнему находится в реанимации.

Через несколько часов при задержании во дворе дома по улице Шендрикова Александра З. легко ранили в ногу. Из-за необходимости в медпомощи подозреваемый ночь с 27 на 28 сентября провёл в больнице. Советский райсуд отправил пенсионера под арест 28 сентября. Мужчина будет находиться не в СИЗО, а в больнице службы исполнения наказания, до 26 ноября.

Если вину пенсионера в двойном убийстве и покушении на жизнь пристава докажут, ему грозит пожизненное наказание.

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