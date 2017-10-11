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16:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Волгоградец разозлился на самарский банк за задержку зарплаты и «заминировал» его

Во вторник, 10 октября, один из банков в Самарской области стал жертвой «телефонного террориста» из Волгограда.

Злоумышленником оказался 36-летний работник стройплощадки в Котельниковском районе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу поддержки клиентов банка и стал требовать от сотрудников пояснить причину задержки зачисления заработной платы на его счет. Не получив ответа, он сообщил, что здание банка заминировано.

Спустя некоторое время правоохранители задержали волгоградца. В отношении него, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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