Волгоградец разозлился на самарский банк за задержку зарплаты и «заминировал» его

Злоумышленником оказался 36-летний работник стройплощадки в Котельниковском районе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу поддержки клиентов банка и стал требовать от сотрудников пояснить причину задержки зачисления заработной платы на его счет. Не получив ответа, он сообщил, что здание банка заминировано.

Спустя некоторое время правоохранители задержали волгоградца. В отношении него, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.