Волгоградец разозлился на самарский банк за задержку зарплаты и «заминировал» его
Во вторник, 10 октября, один из банков в Самарской области стал жертвой «телефонного террориста» из Волгограда.
Во вторник, 10 октября, один из банков в Самарской области стал жертвой «телефонного террориста» из Волгограда.
Злоумышленником оказался 36-летний работник стройплощадки в Котельниковском районе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу поддержки клиентов банка и стал требовать от сотрудников пояснить причину задержки зачисления заработной платы на его счет. Не получив ответа, он сообщил, что здание банка заминировано.
Спустя некоторое время правоохранители задержали волгоградца. В отношении него, как сообщает