В Петербурге 10 автобусов обстреляли из пневматического оружия

11 октября в Петербурге неизвестные обстреляли около 10 автобусов областного перевозчика. Преступники стреляли из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Стреляли по боковым стеклам из пневматического оружия. Никто не пострадал. Компания обратилась в правоохранительные органы, проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе.

Инцидент произошел на улице Стойкости и проспекте Солидарности, а также нападение на автобусы зафиксировано в квартале «Балтийская жемчужина».