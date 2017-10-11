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16:04 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге 10 автобусов обстреляли из пневматического оружия

Инцидент произошел на улице Стойкости и проспекте Солидарности.

11 октября в Петербурге неизвестные обстреляли около 10 автобусов областного перевозчика. Преступники стреляли из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Стреляли по боковым стеклам из пневматического оружия. Никто не пострадал. Компания обратилась в правоохранительные органы, проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе.

Инцидент произошел на улице Стойкости и проспекте Солидарности, а также нападение на автобусы зафиксировано в квартале «Балтийская жемчужина».

Напомним, что 13 сентября у этого же перевозчика сгорели 13 автобусов. Сумму ущерба оценили в 9 млн рублей. В правительстве Ленобласти отметили, что случившееся может быть связано с работой перевозчиков-нелегалов.

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