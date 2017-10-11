В Петербурге 10 автобусов обстреляли из пневматического оружия
Инцидент произошел на улице Стойкости и проспекте Солидарности.
Инцидент произошел на улице Стойкости и проспекте Солидарности.
11 октября в Петербурге неизвестные обстреляли около 10 автобусов областного перевозчика. Преступники стреляли из пневматического оружия. Об этом сообщили в
«Стреляли по боковым стеклам из пневматического оружия. Никто не пострадал. Компания обратилась в правоохранительные органы, проводится проверка», — прокомментировали в
Напомним, что 13 сентября у этого же перевозчика сгорели 13 автобусов. Сумму ущерба оценили в 9 млн рублей. В правительстве Ленобласти отметили, что случившееся может быть связано с работой