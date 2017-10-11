В Севастополе из-за пожара в доме эвакуировали 15 взрослых и двух детей

Информация о сильном задымлении в подъезде дома по улице Жидилова поступила в службу около 12 часов дня. Пожар возник в квартире на первом этаже. На место ЧП оперативно выехали огнеборцы.

«Спасатели проникли в квартиру и немедленно приступили к ликвидации пожара и эвакуации жителей дома. Огнеборцы провели обход квартир, расположенных этажами выше, и вывели на свежий воздух 17 человек, из них — 2 ребенка. Чтобы предотвратить тяжелые последствия отравления продуктами горения, во время эвакуации на трех взрослых и одного ребенка надели индивидуальные средства защиты дыхания. Хозяева квартиры до приезда спасателей успели выбежать на улицу», — рассказали в ведомстве.