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15:55 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе из-за пожара в доме эвакуировали 15 взрослых и двух детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). В Севастополе на пожаре в жилом доме спасли 17 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Информация о сильном задымлении в подъезде дома по улице Жидилова поступила в службу около 12 часов дня. Пожар возник в квартире на первом этаже. На место ЧП оперативно выехали огнеборцы.

«Спасатели проникли в квартиру и немедленно приступили к ликвидации пожара и эвакуации жителей дома. Огнеборцы провели обход квартир, расположенных этажами выше, и вывели на свежий воздух 17 человек, из них — 2 ребенка. Чтобы предотвратить тяжелые последствия отравления продуктами горения, во время эвакуации на трех взрослых и одного ребенка надели индивидуальные средства защиты дыхания. Хозяева квартиры до приезда спасателей успели выбежать на улицу», — рассказали в ведомстве.

На ликвидацию пожара ушло более часа.

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