Екатеринбургская прокуратура объяснила, в чем сложность поиска «лжеминеров»
Заместитель прокурора Екатеринбурга Ирина Юрьева рассказала о процессе поиска злоумышленников, «минирующих» городские торговые центры и школы.
Заместитель прокурора Екатеринбурга Ирина Юрьева рассказала о процессе поиска злоумышленников, «минирующих» городские торговые центры и школы.
Напомним, массовые сообщения о минировании были зафиксированы в Екатеринубрге 11, 29 сентября и 5 октября. Самым тяжелым днем стало 29 сентября, когда эвакуировать пришлось 155 объектов. Во всех случаях «минеры» использовали
Именно поэтому, по словам Юрьевой, разыскать их сложно.
«Все адреса звонивших оказались заграничными. Сложность в том, что когда человек выходит в интернет и обращается к
Отметим, «лжеминерам» грозит до пяти лет лишения свободы и крупные денежные штрафы.