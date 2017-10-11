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16:19 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургская прокуратура объяснила, в чем сложность поиска «лжеминеров»

Заместитель прокурора Екатеринбурга Ирина Юрьева рассказала о процессе поиска злоумышленников, «минирующих» городские торговые центры и школы.

Напомним, массовые сообщения о минировании были зафиксированы в Екатеринубрге 11, 29 сентября и 5 октября. Самым тяжелым днем стало 29 сентября, когда эвакуировать пришлось 155 объектов. Во всех случаях «минеры» использовали IP-телефонию.

Именно поэтому, по словам Юрьевой, разыскать их сложно.

«Все адреса звонивших оказались заграничными. Сложность в том, что когда человек выходит в интернет и обращается к IP-Телефонии, ему предоставляется любой свободный адрес. При этом сам он может находиться в России. И каждый звонок будет проходить под другим адресом. Но ФСБ работает, и в итоге виновные будут найдены», — объяснила Юрьева в эфире радио «Город Fm».

Отметим, «лжеминерам» грозит до пяти лет лишения свободы и крупные денежные штрафы.

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