Екатеринбургская прокуратура объяснила, в чем сложность поиска «лжеминеров»

«Все адреса звонивших оказались заграничными. Сложность в том, что когда человек выходит в интернет и обращается к IP-Телефонии, ему предоставляется любой свободный адрес. При этом сам он может находиться в России. И каждый звонок будет проходить под другим адресом. Но ФСБ работает, и в итоге виновные будут найдены», — объяснила Юрьева в эфире радио «Город Fm».