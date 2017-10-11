СК: по делу Татфондбанка допросили экс-премьер-министра РТ Ильдара Халикова
Сотрудники Следственного комитета по делу о крушении «Татфондбанка» допросили бывшего
Сотрудники Следственного комитета по делу о крушении «Татфондбанка» допросили бывшего
Следователи сообщили подробности о ходе расследования уголовного дела, объясняя, почему они просят продлить срок ареста Мусину до 16 февраля.
Самого Мусина в суде не было — по медицинским показателям.
Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше нескольких млрд рублей. Отметим, что срок заключения под стражей Мусина заканчивается 16 октября.