На Кубани три человека пострадали в ДТП с «КамАЗом»
В Темрюкском районе произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
В Темрюкском районе произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
ДТП случилось на трассе Керчь — Новороссийск около 11:00 возле станицы Запорожской.
По предварительным данным, «КамАЗ» столкнулся с впереди идущим Hyundai, от удара иномарку вынесло на встречку, где она врезалась в Kia, сообщили порталу Юга.ру в
В результате аварии пострадали три человека.