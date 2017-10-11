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17:08 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани три человека пострадали в ДТП с «КамАЗом»

В Темрюкском районе произошла авария, в результате которой пострадали три человека.

Источник: ЮГА.ру

ДТП случилось на трассе Керчь — Новороссийск около 11:00 возле станицы Запорожской.

По предварительным данным, «КамАЗ» столкнулся с впереди идущим Hyundai, от удара иномарку вынесло на встречку, где она врезалась в Kia, сообщили порталу Юга.ру в пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали три человека.

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