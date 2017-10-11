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16:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пожар на челябинском предприятии взбудоражил горожан

Едкий дым окутал Металлургический район.

Металлургический район Челябинска окутал едкий дым, черные столбы которого были видны за сотни метров от места ЧП. О возможном крупном пожаре на предприятии «Челябинскстальконструкция» в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стоял на пересечении сталеваров и шоссе мет.в стороне заводоуправления большая задымленность, на выбросы из труб не похоже, кто знает что случилось там?», — пишут пользователи соцсети в группе. (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

Фото: паблик «Подслушано ЧМЗ», vk.com.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 16.05 поступил сигнал с улицы Мотажников, 14. На территории расположенной там строительно-монтажной организации на площади около 100 квадратных метров горела пластмасса, пропитанная маслом.

«На месте работало 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, так как тревожный сигнал поступил с промышленной зоны», — пояснили в ведомстве.

Угрозы для сотрудников организации возгорание не представляло, огонь спасатели потушили буквально за несколько минут.

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