Пожар на челябинском предприятии взбудоражил горожан
Едкий дым окутал Металлургический район.
Едкий дым окутал Металлургический район.
Металлургический район Челябинска окутал едкий дым, черные столбы которого были видны за сотни метров от места ЧП. О возможном крупном пожаре на предприятии «Челябинскстальконструкция» в паблике «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.
«Стоял на пересечении сталеваров и шоссе мет.в стороне заводоуправления большая задымленность, на выбросы из труб не похоже, кто знает что случилось там?», — пишут пользователи соцсети в группе. (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
Фото: паблик «Подслушано ЧМЗ», vk.com.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
«На месте работало 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, так как тревожный сигнал поступил с промышленной зоны», — пояснили в ведомстве.
Угрозы для сотрудников организации возгорание не представляло, огонь спасатели потушили буквально за несколько минут.