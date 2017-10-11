В Татарстане решили не прививать домашний скот от ящура

По его словам, вакцинация проводится только в 35 субъектах России — в основном это регионы на юге и востоке, граничащие с неблагополучными по ящуру странами Средней Азии, Китая и Монголией. В Башкортостане для вакцинировании скота закуплено 350 тысяч доз вакцин.

— Вакцинация — это не просто так. Надо постоянно сидеть на этой игле, кроме того, наступают определенные ограничения по реализации продукции, — сообщил Александр Козлов.

К примеру, благополучные по ящуру регионы не станут покупать продукцию из регионов, где проводится вакцинация от этой болезни, в том числе по той причине, что достаточно сложно отличить анализы заболевшеего животного от анализов животного с прививкой.