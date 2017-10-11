Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Президента Украины на невыход сборной на ЧМ в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
СМИ: Больной онкологией Задорнов рассказал поклонникам о здоровье
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Учителя при власти
16:27 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане решили не прививать домашний скот от ящура

В Татарстане ветеринары решили пока что не вакцинировать крупный рогатый скот от ящура, вспышка которого произошла в приграничном районе Башкортостана, об этом сообщил представитель Управления ветеринарии Александр Козлов.

По его словам, вакцинация проводится только в 35 субъектах России — в основном это регионы на юге и востоке, граничащие с неблагополучными по ящуру странами Средней Азии, Китая и Монголией. В Башкортостане для вакцинировании скота закуплено 350 тысяч доз вакцин.

 — Вакцинация — это не просто так. Надо постоянно сидеть на этой игле, кроме того, наступают определенные ограничения по реализации продукции, — сообщил Александр Козлов.

К примеру, благополучные по ящуру регионы не станут покупать продукцию из регионов, где проводится вакцинация от этой болезни, в том числе по той причине, что достаточно сложно отличить анализы заболевшеего животного от анализов животного с прививкой.

Ранее стало известно, что в Туймазинском районе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации из-за заболевания животных вирусом ящура. Были уничтожены около 500 животных, их владельцы получат компенсации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Зеленодольске мужчине отрезали детородный орган
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Владимир Путин и его зоопарк (фото)
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить IQ нынешнего президента США?
Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» стал жертвой афериста
Спорт
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018 По итогам групповых турниров лучшие футболисты планеты все-таки приедут на чемпионат мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь