Сумку с 2 млн тенге украли из автомобиля многодетной матери в Астане

Источник: Nur.kz

Об инциденте, случившемся 7 сентября в 8.52, астанчанка написала в блоге главы МВД.

По словам потерпевшей, она припарковала машину около детсада в Есильском районе. В салоне была сумка с деньгами, приготовленными для выплаты кредита.

Обнаружив, что ее имущество украдено, женщина обратилась к стражам порядка. Однако, по ее словам, на протяжении двух недель никакого продвижения в поиске злоумышленников не произошло.

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Горожанка рассказала, что не получает от полицейских никаких вестей, только слыша: «Работаем, ищем». И это невзирая на наличие подозреваемого.

«Данный подозреваемый был заснят на различные видеокамеры — камера ЦОУ, камеры видеонаблюдения жилых домов, камеры игрового клуба и другие», — добавила жертва кражи.

Многодетная мать пояснила, что около машины вор кому-то звонил по сотовому телефону, это зафиксировала видеокамера.

«Я шокирована тем, что в центре левого берега столицы, среди белого дня могут спокойно ограбить и ходить безнаказанно. Никому не нужно расследовать и ловить преступников», — возмутилась автор обращения.

Она обратилась к министру Касымову с просьбой принять меры для раскрытия кражи.

В ответ глава ведомства рассказал, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Департамент криминальной полиции МВД дал соответствующее указание в ДВД Астаны об активизации работы по раскрытию преступления.