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16:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске водителя маршрутки поймали пьяным за рулем

В Челябинске маршрутным такси № 218 управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Его вовремя остановили сотрудники ГИБДД.

Cотрудники ГИБДД остановили подозрительную маршрутку на Комсомольском проспекте.

Инспектор, почувствовав запах алкоголя, предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. «Прибор показал 0,19 мг при допустимых 0,16 мг. Со слов водителя, он выпил накануне», — пишут в соцсетях. При этом водитель успешно прошел предрейсовый медосмотр.

Водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

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