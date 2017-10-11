В Сочи осудили продавца телефонных «жучков»

Эти устройства были предназначены для того, чтобы негласно и дистанционно получать звук в контролируемом помещении в режиме реального времени. Принцип их действия заключается в том, что в них установлена SIM-карта, дозвонившись на которую можно прослушивать все, что происходит в том месте, где они находятся.