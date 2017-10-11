В Сочи осудили продавца телефонных «жучков»
40-летнего мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы.
40-летнего мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы.
Краснодар. 11 сентября — Новая Кубань. Обвинительный приговор вынес Адлерский район г. Сочи.
История началась в 2014 году. Мужчина купил 11 прослушивающих устройств у неустановленных пока граждан. Естественно никаких разрешительных документов не имелось.
Эти устройства были предназначены для того, чтобы негласно и дистанционно получать звук в контролируемом помещении в режиме реального времени. Принцип их действия заключается в том, что в них установлена
10 мая 2017 года мужчина решил продать один из «жучков». Причем недорого, за 1,5 тысячи рублей. Однако в качестве покупателя выступил оперативный сотрудник службы УФСБ России по Краснодарскому краю.
Сбытчика задержали и осудили по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает