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17:00 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи осудили продавца телефонных «жучков»

40-летнего мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Краснодар. 11 сентября — Новая Кубань. Обвинительный приговор вынес Адлерский район г. Сочи.

История началась в 2014 году. Мужчина купил 11 прослушивающих устройств у неустановленных пока граждан. Естественно никаких разрешительных документов не имелось.

Эти устройства были предназначены для того, чтобы негласно и дистанционно получать звук в контролируемом помещении в режиме реального времени. Принцип их действия заключается в том, что в них установлена SIM-карта, дозвонившись на которую можно прослушивать все, что происходит в том месте, где они находятся.

10 мая 2017 года мужчина решил продать один из «жучков». Причем недорого, за 1,5 тысячи рублей. Однако в качестве покупателя выступил оперативный сотрудник службы УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сбытчика задержали и осудили по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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