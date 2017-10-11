ДТП под Владимиром: следственный комитет РФ задержал казахстанца

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Организатор рейса казахстанского автобуса, попавшего в ДТП во Владимирской области, задержан, сообщает Следственный комитет России.

«В ближайшее время Байдуллы Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — указано на сайте ведомства.

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МИД РК подтвердил, что Байдуллы Налтаев является гражданином Казахстана.

По информации следственного комитета, Налтаев незаконно перевозил иностранных граждан за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Сообщается, что автобус по техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии.

Ранее министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек ответил, что российские органы транспортного контроля на въезде в страну не имели претензий к транспорту.

В отношении перевозчика пассажиров выделено в отдельное производство уголовное дело по части 3 статьи 238 уголовного кодекса России (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).