ДТП под Владимиром: следственный комитет РФ задержал казахстанца
В ближайшее время гражданину Казахстана будет предъявлено обвинение.
В ближайшее время гражданину Казахстана будет предъявлено обвинение.
АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Организатор рейса казахстанского автобуса, попавшего в ДТП во Владимирской области, задержан, сообщает Следственный комитет России.
«В ближайшее время Байдуллы Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — указано на сайте ведомства.
МИД РК подтвердил, что Байдуллы Налтаев является гражданином Казахстана.
По информации следственного комитета, Налтаев незаконно перевозил иностранных граждан за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Сообщается, что автобус по техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии.
Ранее министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек ответил, что российские органы транспортного контроля на въезде в страну не имели претензий к транспорту.
В отношении перевозчика пассажиров выделено в отдельное производство уголовное дело по части 3 статьи 238 уголовного кодекса России (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Столкновение поезда и автобуса произошло 6 октября во Владимирской области России: водитель выехал на красный сигнал семафора на железнодорожный переезд и заглох. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних, другие пассажиры получили различные травмы. Как выяснилось, автобус находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии, однако, несмотря на это, водитель продолжал оказывать услуги.