На Кубани заведующая детсадом отбирала премии у воспитателей и забирала зарплаты вахтера и монтера

Источник: ЮГА.ру

Женщину обвинили в трех эпизодах мошенничества, в том числе в особо крупном размере (ч. 3,4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с января 2006 по февраль 2017 года заведующая детским садом давала указание подчиненным обналичивать выплаты, которые они получали из бюджета в качестве премий и поощрений, и отдавать ей часть денег на нужды детского сада, а полученными средствами распоряжалась по своему усмотрению. От 28 сотрудников она получила более 1,8 млн рублей.

В ноябре 2015 года женщина трудоустроила на половину ставки вахтера, которого потом переводила на разные должности. В итоге мужчина перестал выполнять рабочие обязанности, но заведующая передавала в бухгалтерию ложные данные в табеле учета рабочего времени. Так, в период с ноября 2015 по январь 2017 года на счет работника поступило более 125 тыс. рублей, которыми заведующая распорядилась по своему усмотрению.