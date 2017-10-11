Житель Волгоградской области «заминировал» самарский банк

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по Котельниковскому району задержан 36-летний житель г. Волгограда. Мужчина подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

10 октября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил по номеру службы поддержки клиентов банка, расположенного в Самарской области. Номер телефона был указан на принадлежащей ему банковской карте. В ходе разговора мужчина стал требовать от сотрудников пояснить причину задержки зачисления заработной платы на его счет, после чего, не получив ответа, сообщил, что здание банка заминировано.

В результате проведения оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он был задержан. Как установили полицейские, подозреваемый вахтовым методом работал в Котельниковском районе на одной из строительных площадок.