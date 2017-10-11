Воронежские следователи попросили помощи в поисках 14-летней девочки

Источник: voronezh.sledcom.ru

Девочка ушла из дома по улице 45 Стрелковой Дивизии, с тех пор о ней ничего неизвестно. Отец Алины написал заявление в правоохранительные органы во вторник, 10 октября.

Девушке на вид 16−18 лет, рост 170 см, с прямыми светло-русыми волосами средней длины и серо-голубыми глазами. В день исчезновения была одета в бомбер болотного цвета, черные легинсы и черные кроссовки. С собой у девушки был мобильный телефон и черная кожаная куртка.

Следственный отдел по Коминтерновскому району проводит проверку по факту пропажи ребенка.