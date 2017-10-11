Воронежские следователи попросили помощи в поисках 14-летней девочки
Воронежцев попросили помочь найти пропавшую без вести 14-летнюю Алину Т. Ребенок пропал в воскресенье, 8 октября, сообщила
Воронежцев попросили помочь найти пропавшую без вести 14-летнюю Алину Т. Ребенок пропал в воскресенье, 8 октября, сообщила
Девочка ушла из дома по улице 45 Стрелковой Дивизии, с тех пор о ней ничего неизвестно. Отец Алины написал заявление в правоохранительные органы во вторник, 10 октября.
Девушке на вид 16−18 лет, рост 170 см, с прямыми
Следственный отдел по Коминтерновскому району проводит проверку по факту пропажи ребенка.
Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам: 272−90−30, 8 909 212 82 22 или 02. Конфиденциальность гарантирована.