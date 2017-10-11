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17:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские следователи попросили помощи в поисках 14-летней девочки

Воронежцев попросили помочь найти пропавшую без вести 14-летнюю Алину Т. Ребенок пропал в воскресенье, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

Источник: voronezh.sledcom.ru

Девочка ушла из дома по улице 45 Стрелковой Дивизии, с тех пор о ней ничего неизвестно. Отец Алины написал заявление в правоохранительные органы во вторник, 10 октября.

Девушке на вид 16−18 лет, рост 170 см, с прямыми светло-русыми волосами средней длины и серо-голубыми глазами. В день исчезновения была одета в бомбер болотного цвета, черные легинсы и черные кроссовки. С собой у девушки был мобильный телефон и черная кожаная куртка.

Следственный отдел по Коминтерновскому району проводит проверку по факту пропажи ребенка.

Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам: 272−90−30, 8 909 212 82 22 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

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