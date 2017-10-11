Три работника ООО «Теплосети» были избиты неизвестными в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Согласно информации, 8 октября бригада работников по обслуживанию тепловых сетей осуществляли ремонтные работы на трубопроводе в Автозаводском районе. 40-летний электрогазосварщик, проводил сварочные работы в траншее, 43-летний мастер и 43-летний слесарь были наверху траншеи. В это время к ним подошли 20 человек незнакомых человек, которые стали наносить работникам телесные повреждения.