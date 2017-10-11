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17:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Три работника ООО «Теплосети» были избиты неизвестными в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Три работника ООО «Теплосети» были избиты неизвестными в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом государственная инспекция труда в Нижегородской области сообщила 11 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 8 октября бригада работников по обслуживанию тепловых сетей осуществляли ремонтные работы на трубопроводе в Автозаводском районе. 40-летний электрогазосварщик, проводил сварочные работы в траншее, 43-летний мастер и 43-летний слесарь были наверху траншеи. В это время к ним подошли 20 человек незнакомых человек, которые стали наносить работникам телесные повреждения.

В результате нападения мастер получил множественные тяжелые черепно-мозговой травмы и травмы лица. Информация по травмам других двух пострадавших уточняется. Гострудинспекция проводит расследование этого случая.

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