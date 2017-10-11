В воронежском «Мире вкуса» обнаружили центнер просроченного мяса
Известный воронежский супермаркет «Мир вкуса» хранил мясо с истекшим сроком годности. Проверку в отношении магазина провела прокуратура Центрального района.
Известный воронежский супермаркет «Мир вкуса» хранил мясо с истекшим сроком годности. Проверку в отношении магазина провела прокуратура Центрального района.
В супермаркете, расположенном по адресу Пушкинская 2, в холодильной и морозильной камерах хранили больше 130 килограммов просроченного мяса и субпродуктов. Кроме того, с нарушениями температурного режима также хранились 8 килограммов рыбы и морепродуктов. По итогам проверки «просрочку» изъяли из оборота.
Прокуратура возбудила пять дел об административных правонарушениях в отношении должностых лиц ООО «Вендор», которому принадлежит «Мир вкуса». Виновным предстоит ответить по статье «Нарушение