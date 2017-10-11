В воронежском «Мире вкуса» обнаружили центнер просроченного мяса

В супермаркете, расположенном по адресу Пушкинская 2, в холодильной и морозильной камерах хранили больше 130 килограммов просроченного мяса и субпродуктов. Кроме того, с нарушениями температурного режима также хранились 8 килограммов рыбы и морепродуктов. По итогам проверки «просрочку» изъяли из оборота.