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18:04 (мск), источник: 36on.ru

В воронежском «Мире вкуса» обнаружили центнер просроченного мяса

Известный воронежский супермаркет «Мир вкуса» хранил мясо с истекшим сроком годности. Проверку в отношении магазина провела прокуратура Центрального района.

В супермаркете, расположенном по адресу Пушкинская 2, в холодильной и морозильной камерах хранили больше 130 килограммов просроченного мяса и субпродуктов. Кроме того, с нарушениями температурного режима также хранились 8 килограммов рыбы и морепродуктов. По итогам проверки «просрочку» изъяли из оборота.

Прокуратура возбудила пять дел об административных правонарушениях в отношении должностых лиц ООО «Вендор», которому принадлежит «Мир вкуса». Виновным предстоит ответить по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства», а также по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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