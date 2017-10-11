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18:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде осужден охранник, организовавший ограбление своего магазина

Бывший охранник магазина «Империя цен» и его друг осуждены в Волгограде за ограбление.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, 16 сентября прошлого года 25-летний Дагир Магомедов при пособничестве приятеля, 23-летнего Арсена Сапиева, совершил налет на торговую точку.

По данным следствия, инициатором преступления стал Магомедов, Сапиев же, ранее работавший в указанном магазине, сбыл ему всю необходимую информацию о режиме работы торговой точки, расположении основного и запасного выходов, кабинетов и местонахождении сейфа.

Вооружившись муляжом взрывного устройства и сигнальным пистолетом, который получил от Сапиева, Магомедов ворвался в магазин. Там, угрожая оружием и гранатой, он потребовал от директора передать ему деньги, хранящиеся в сейфе, на общую сумму более 270 тысяч рублей, после чего скрылся.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали. Дзержинский районный суд приговорил Магомедова к 7 годам колонии строгого режима, Сапиева — к 3 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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