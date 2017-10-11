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18:04 (мск), источник: Sputnik

Узбекская пара пыталась продать младенца за 30 тысяч рублей

При передаче ребенка и получении денег гражданские супруги были задержаны сотрудниками полиции. Девочке сейчас полтора месяца, она находится в больнице.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Следственные органы по Воронежской области задержали мужчину и женщину — граждан Узбекистана, которые пытались продать младенца.

Следствием установлено, что 8 сентября 2017 года 29-летняя женщина родила дочь, однако в органах ЗАГС Российской Федерации факт рождения не был зарегистрирован. Вечером 10 октября 2017 года на территории Коминтерновского района города Воронежа она совместно с гражданским супругом продала новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым лицам для последующего воспитания и содержания.

Однако сожители не смогли довести свой преступный умысел, направленный на торговлю людьми, до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как указанные действия проводились под контролем сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области, злоумышленники были задержаны, передает пресс-служба СК России.

Новорожденная девочка была сразу же доставлена в медицинское учреждение, где находится по настоящее время. Следователями СКР гражданские супруги задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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