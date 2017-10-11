Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымчанам заплатят за отказ взять ребенка в детсад - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Эксперт обратил внимание на обозначение сахара на этикетках хлеба
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
18:34 (мск), источник: Esquire

«Со своих другой спрос»: почему Голливуд уничтожил Харви Вайнштейна?

Титулованный продюсер и друг Барака Обамы менее чем за неделю превратился в главного изгоя Америки.

Источник: AP 2017

Наверное, примерно так чувствовали себя очевидцы крушения дирижабля «Гинденбург». Вот ты стоишь на земле и смотришь, как гигантский цеппелин заходит на посадку. Это гипнотическое зрелище захватывает тебя целиком: видишь, как гигантская махина (245 метров в длину) медленно снижается, а потом на корме вспыхивает огонь и за 34 секунды этот король неба, самое большое воздушное судно в мире, сгорает дотла. Так можно описать историю Харви Вайнштейна.

Читайте также
Всем известный секрет Голливуда

Еще в прошлый четверг он был коронованным королем Голливуда, самым влиятельным продюсером, царем Мидасом, способным превращать малобюджетные картины в международные хиты, а юных новичков — в звезд мировой величины. В пятницу он неожиданно для себя превратился в «скандального продюсера, которого обвиняют в сексуальных домогательствах», а уже к среде Харви исчез. Нет его больше, сгорел дотла.

От него отвернулись коллеги по цеху, бывшие друзья и соратники, его уволили из компании, которую он не просто основал, а в которой он был главным, если не единственным активом, от него ушла жена и, наконец, как вишенка на торте, он публично поссорился с родным братом. В сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях Харви обвинили десятки женщин, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Миру Сорвино, Азию Ардженто, Эшли Джадд и еще многих актрис, журналисток и моделей.

От кого-то Харви требовал массажа или совместного купания в ванне, кого-то принудил к оральному сексу, перед кем-то просто ходил голым. Журналистка FOX рассказала, что Харви пригласил ее в номер, достал член и начал мастурбировать. Доведя дело до победного конца он продолжил общение с журналисткой как ни в чем не бывало.

Новость
Почему даже в Голливуде к женщинам до сих пор относятся как к вещамОдного из самых влиятельных кинопродюсеров мира обвиняют в сексуальных домогательствах. Рассуждаем о том, почему в Голливуде до сих пор ни во что не ставятся права женщин.

Детали преступлений Вайнштейна довольно подробно описаны в прессе, но, мне кажется, интересно другое. А именно, почему Голливуд простил Романа Полански и Вуди Аллена, но уничтожил Харви Вайнштейна?

Полански обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Он вынужден жить в Европе, постоянно опасаться возможности экстрадиции на родину, но при этом он продолжает снимать и в его картинах с удовольствием играют главные звезды Голливуда. Аллена в сексуальном насилии обвиняет его приемная дочь. Мешает ли ему это в жизни? Вероятно, да. Но вот уже 14 октября в американский прокат выходит новый фильм Вуди — «Колесо Чудес», главные роли в котором исполнили Кейт Уинслет, Джуно Темпл и Джастин Тимберлейк.

То есть неприятно, конечно, что про тебя гадости говорят, но работе по факту не сильно мешает. Мэл Гибсон, которого обвиняли в том, что он бил жену, прославившийся безумным антисемитским монологом (все беды в мире от евреев, все войны в мире от евреев, и т. д.), вот уже второй год как медленно, но стабильно возвращается в индустрию. Сначала с большим режиссерским проектом, военной драмой «По соображениям совести», а в этом году уже и с двумя актерскими работами в студийных фильмах.

Что уж говорить о Дональде «хватайте их за промежность» Трампе, которому его скабрезные шутки и обвинения в сексуальных домогательствах ничуть не помешали избраться на пост президента США. Так почему же у Трампа все хорошо, а карьера Харви вдруг так стремительно закончилась?

Скандал с Харви Вайнштейном в корне отличается от скандалов с Вуди Алленом, Романом Полански или Мэлом Гибсоном в первую очередь потому, что если для уважаемых режиссеров это были локальные скандалы, связанные в первую очередь с их собственной личной жизнью, то в случае с Харви речь идет об институциональной и индустриальной проблеме. О проблеме компаний Miramax (сначала) и The Weinstein Company и о проблеме киноиндустрии как таковой.

Обычно журналисты, желающие иллюстрировать степень крутости и могущества Вайнштейна, приводят в пример простую цифру: шесть «Оскаров». У фильмов, спродюсированных его компанией, шесть «Оскаров» за «Лучший фильм». То есть шесть наград получал именно Харви, ведь статуэтка в этой номинации — это именно награда продюсера, который оценил сценарий, режиссерское видение, помог набрать артистов, сумел выпустить фильм в прокат, помог ему попасть на главные фестивали и получить высокую оценку критиков и, в конце концов, организовал грамотную промо-кампанию, убедившую членов Академии проголосовать именно за него.

Уже из этого не самого подробного описания становится понятно, с каким количеством людей ежедневно общается и работает продюсер уровня Вайнштейна. Теперь многие задаются вопросом: что, получается, все эти люди даже не подозревали о его увлечениях?

Скандал с Вайнштейном — это скандал для всего Голливуда.

Для всех, кто когда-либо работал с ним над фильмами, для агентов, которые отправляли к нему своих клиентов и клиенток, для всех членов Американской киноакадемии, в конце концов. Ну и, не в последнюю очередь, для американской Демократической партии. Это очень важный момент во всей этой истории. Вайнштейн не просто продюсер, он один из главных политических активистов в Голливуде.

Читайте также
AP: Weinstein Company сменит название из-за скандала с Харви Вайнштейном

Личный друг Хиллари Клинтон и Барака Обамы, регулярно жертвовавший на нужды Демократической партии и устраивавший благотворительные вечера для голливудской элиты, которые собирали внушительные суммы на предвыборные кампании демократических политиков. Даже с учетом законодательных ограничений Вайнштейн за десятилетия пожертвовал демократам в общей сложности больше $600 000, а суммы, которые он помог собрать своими благотворительными мероприятиями, превышают десятки миллионов долларов.

Вернемся на минутку к злополучной для Вайнштейна пятнице, когда The New York Times опубликовала статью, подробно описывающую (с доказательствами) все известные авторам случае сексуальных домогательств продюсера к актрисам и моделям. Вечером того же дня Вайнштейн совершил, кажется, главную ошибку в своей карьере: он выпустил «покаянное» обращение к прессе и коллегам, в котором признавал свои грехи, объясняя их старомодным воспитанием и обещал, во-первых, отойти от дел и пройти курс лечения, а во-вторых — потратить свободное время для работы против президента Трампа и Национальной ассоциации владельцев огнестрельного оружия. Его слова расценили единственным возможным образом: «Я, конечно, не прав и жаль, что меня поймали, но я ведь свой, правда? Давайте я сейчас сделаю что-нибудь общественно полезное, а вы мне за это дадите еще один шанс?» С этого момента у Вайнштейна не осталось союзников.

Конгрессмены и сенаторы от Демократической партии наперегонки бросились возвращать полученные от него деньги. Возвращать не ему лично, а жертвовать в пользу благотворительных организаций, борющихся за права женщин. Хиллари Клинтон и Барак Обама выступили с решительным осуждением своего бывшего соратника, хотя вряд ли консервативная пресса даст им возможность так легко отделаться — и тому, и другому придется еще не раз объяснять свои отношения с Вайнштейном (особенно Обаме, чья дочь работала в The Weinstein Company интерном).

Именно то обстоятельство, что Вайнштейн был «своим», сделало критику со стороны его бывших союзников столь безжалостной: чтобы их самих не обвинили в том, что они предвзято относятся к товарищу.

И пресса, и политики должны демонстрировать теперь максимально непримиримую позицию.

Второй ошибкой Харви стало, конечно, намерение судиться с авторами статьи The New York Times. Он пообещал наказать их за клевету — часть обвинений, по мнению Вайнштейна, является ложными — и потребовать компенсацию в $50 миллионов. По словам продюсера, журналисты Times знали, что издание New Yorker готовит аналогичный материал, и выпустили заметку в пятницу, не получив финальные подтверждения, чтобы обогнать конкурентов.

Читайте также
Анджелина Джоли рассказала о сексуальных домогательствах продюсера Вайнштейна

Этот шаг продюсера всем профессиональным сообществом, да и просто сторонними наблюдателями, был воспринят исключительно негативно: человек в позиции Харви не может отстаивать доброе имя, единственная доступная ему опция — это коленопреклоненная поза и публичные извинения. Сочетание этих двух факторов с тяжестью обвинений и новыми фактами, изложенными в тексте New Yorker, практически гарантируют, что карьера Харви Вайнштейна закончилась навсегда.

Если по итогам расследования он не сядет в тюрьму — это уже будет победой. Но хуже всего, вероятно, придется всем, кто с ним когда-либо работал, причем как женщинам, так и мужчинам. Обвинения в заговоре молчания (мужчин в первую очередь) будут преследовать их еще многие годы, а многим актрисам, чья карьера началась благодаря Харви, теперь придется жить со стигмой «сделала имя через постель», причем вне зависимости от того, правда это или нет. Что, конечно, особенно несправедливо.

И все-таки, почему же Трампу агрессивно-пренебрежительное отношение к женщинам не помешало, а Вайнштейна — похоронило? Потому что два этих персонажа работают на принципиально разную аудиторию. У Трампа была очень конкретная репутация плохого парня еще до появления аудиозаписи со знаменитым советом хватать женщин без разговоров за причинное место. Его целевая аудитория и его потенциальные избиратели к этому моменту уже услышали про своего кандидата максимум негативной информации и еще один бантик не менял дела никаким образом.

Для Харви ситуация была в корне противоположной. Он спонсировал Демократическую партию, публично высказывался по важным для женщин вопросам, продюсировал важные фильмы о недопустимости домашнего насилия, поддерживал кандидатов, боровшихся с сексизмом — то есть делал все, чтобы выглядеть максимально достойным либералом. Он был для прогрессивной части Америки своим. А со своих другой спрос.

Иван Филиппов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Со своих другой спрос»: почему Голливуд уничтожил Харви Вайнштейна?
Новости партнеров
Владимир Путин и его зоопарк
Американские бомбардировщики сымитировали ракетные удары по КНДР
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить IQ нынешнего президента США?
У экс-сенатора Пугачева заберут виллу на Карибах в пользу России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь