«Со своих другой спрос»: почему Голливуд уничтожил Харви Вайнштейна?

Скандал с Харви Вайнштейном в корне отличается от скандалов с Вуди Алленом, Романом Полански или Мэлом Гибсоном в первую очередь потому, что если для уважаемых режиссеров это были локальные скандалы, связанные в первую очередь с их собственной личной жизнью, то в случае с Харви речь идет об институциональной и индустриальной проблеме. О проблеме компаний Miramax (сначала) и The Weinstein Company и о проблеме киноиндустрии как таковой.

Скандал с Харви Вайнштейном в корне отличается от скандалов с Вуди Алленом, Романом Полански или Мэлом Гибсоном в первую очередь потому, что если для уважаемых режиссеров это были локальные скандалы, связанные в первую очередь с их собственной личной жизнью, то в случае с Харви речь идет об институциональной и индустриальной проблеме. О проблеме компаний Miramax (сначала) и The Weinstein Company и о проблеме киноиндустрии как таковой.

Вернемся на минутку к злополучной для Вайнштейна пятнице, когда The New York Times опубликовала статью, подробно описывающую (с доказательствами) все известные авторам случае сексуальных домогательств продюсера к актрисам и моделям. Вечером того же дня Вайнштейн совершил, кажется, главную ошибку в своей карьере: он выпустил «покаянное» обращение к прессе и коллегам, в котором признавал свои грехи, объясняя их старомодным воспитанием и обещал, во-первых, отойти от дел и пройти курс лечения, а во-вторых — потратить свободное время для работы против президента Трампа и Национальной ассоциации владельцев огнестрельного оружия. Его слова расценили единственным возможным образом: «Я, конечно, не прав и жаль, что меня поймали, но я ведь свой, правда? Давайте я сейчас сделаю что-нибудь общественно полезное, а вы мне за это дадите еще один шанс?» С этого момента у Вайнштейна не осталось союзников.

Конгрессмены и сенаторы от Демократической партии наперегонки бросились возвращать полученные от него деньги. Возвращать не ему лично, а жертвовать в пользу благотворительных организаций, борющихся за права женщин. Хиллари Клинтон и Барак Обама выступили с решительным осуждением своего бывшего соратника, хотя вряд ли консервативная пресса даст им возможность так легко отделаться — и тому, и другому придется еще не раз объяснять свои отношения с Вайнштейном (особенно Обаме, чья дочь работала в The Weinstein Company интерном).

Второй ошибкой Харви стало, конечно, намерение судиться с авторами статьи The New York Times. Он пообещал наказать их за клевету — часть обвинений, по мнению Вайнштейна, является ложными — и потребовать компенсацию в $50 миллионов. По словам продюсера, журналисты Times знали, что издание New Yorker готовит аналогичный материал, и выпустили заметку в пятницу, не получив финальные подтверждения, чтобы обогнать конкурентов.