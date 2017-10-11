У бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России
Высокий суд правосудия Англии и Уэльса удовлетворил требования российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против
Высокий суд правосудия Англии и Уэльса удовлетворил требования российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против
Речь идет об активах, которые управлялись через дискреционные трасты (вид трастового управления, когда управляющий активами автономен от реального владельца, таким образом установить конечного бенефициара невозможно), — двух объектах недвижимости в Лондоне и вилле на острове в Карибском море.
Таким образом
По версии следствия, Межпромбанк выдал около 120 невозвратных кредитов на сумму 64 миллиарда рублей компаниям Пугачева. Также
В 2014 году британский суд согласился с позицией АСВ и постановил начать изымать имущество Пугачева в пользу России, однако тогда решение не распространялось на активы, которые были записаны на дискреционные трасты. В настоящий момент Пугачев находится во Франции, за неисполнение решения британского суда он приговорен к двум годам лишения свободы в Великобритании. Российская сторона в марте 2017 года направляла запрос французским властям о выдаче