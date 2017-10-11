У бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России

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Речь идет об активах, которые управлялись через дискреционные трасты (вид трастового управления, когда управляющий активами автономен от реального владельца, таким образом установить конечного бенефициара невозможно), — двух объектах недвижимости в Лондоне и вилле на острове в Карибском море.

В приговоре отмечается, что новозеландские трасты, на которые были записаны активы, на самом деле дискреционными не являлись, а конечным выгодополучателем был именно Пугачев.

Таким образом экс-сенатор использовал их для того, чтобы скрыть свои активы.

В России Пугачев обвиняется в присвоении или растрате средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и преднамеренном банкротстве банка.

По версии следствия, Межпромбанк выдал около 120 невозвратных кредитов на сумму 64 миллиарда рублей компаниям Пугачева. Также экс-сенатор обвиняется в хищении 28 миллиардов рублей беззалоговых кредитов от ЦБ.