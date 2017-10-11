Алиханов пообещал помочь семьям погибших в Сирии лётчиков из Черняховска
Власти окажут поддержку семьям погибших в Сирии лётчиков из Черняховска. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Власти окажут поддержку семьям погибших в Сирии лётчиков из Черняховска. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в результате авиакатастрофы 10 октября. Самолётом управляли два лётчика из Калининградской области — пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в Черняховске.
Губернатор Антон Алиханов выразил глубокое сочувствие родным и близким офицеров и принял решение о выделении семьям погибших денежной компенсации. Кроме того, глава региона поручил профильным министерствам и администрации Черняховска проработать меры поддержки родственникам военнослужащих.
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