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18:18 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов пообещал помочь семьям погибших в Сирии лётчиков из Черняховска

Власти окажут поддержку семьям погибших в Сирии лётчиков из Черняховска. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в результате авиакатастрофы 10 октября. Самолётом управляли два лётчика из Калининградской области — пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в Черняховске.

Губернатор Антон Алиханов выразил глубокое сочувствие родным и близким офицеров и принял решение о выделении семьям погибших денежной компенсации. Кроме того, глава региона поручил профильным министерствам и администрации Черняховска проработать меры поддержки родственникам военнослужащих.

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся недалеко от аэропорта Хмеймим. Экипаж самолёта не успел катапультироваться. В Минобороны считают, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

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