Нашелся хозяин сбитой автомобилем собаки в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Хозяин собаки, которую сбил автомобиль на улице Орловской в Минске, опознал своего питомца на фото, которые попали в интернет, сообщил телеканал «Беларусь-1» в новостном выпуске.

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ДТП произошло в среду утром на перекрестке улиц Орловской и Азизова — неизвестный водитель сбил собаку и скрылся с места ДТП.

Телеканал сообщил, что виновник аварии до сих пор не установлен. В этой связи сотрудники ГАИ просят откликнуться очевидцев ДТП.

Раненое животное, которое лежало на проезжей части, заметили сотрудники ГАИ и отвезли его к ветеринарам, которые оказали неотложную медицинскую помощь.