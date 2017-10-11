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18:31 (мск), источник: Sputnik.by

Нашелся хозяин сбитой автомобилем собаки в Минске

Сотрудники ГАИ просили откликнуться очевидцев ДТП на улице Орловской, в котором пострадала собака.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Хозяин собаки, которую сбил автомобиль на улице Орловской в Минске, опознал своего питомца на фото, которые попали в интернет, сообщил телеканал «Беларусь-1» в новостном выпуске.

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ДТП произошло в среду утром на перекрестке улиц Орловской и Азизова — неизвестный водитель сбил собаку и скрылся с места ДТП.

Телеканал сообщил, что виновник аварии до сих пор не установлен. В этой связи сотрудники ГАИ просят откликнуться очевидцев ДТП.

Раненое животное, которое лежало на проезжей части, заметили сотрудники ГАИ и отвезли его к ветеринарам, которые оказали неотложную медицинскую помощь.

Всех, кто владеет информацией о ДТП, сотрудники ГАИ просят позвонить по телефону +375 29 6061838.

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