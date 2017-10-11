Нашелся хозяин сбитой автомобилем собаки в Минске
Сотрудники ГАИ просили откликнуться очевидцев ДТП на улице Орловской, в котором пострадала собака.
Сотрудники ГАИ просили откликнуться очевидцев ДТП на улице Орловской, в котором пострадала собака.
МИНСК, 11 окт — Sputnik. Хозяин собаки, которую сбил автомобиль на улице Орловской в Минске, опознал своего питомца на фото, которые попали в интернет, сообщил телеканал «Беларусь-1» в новостном выпуске.
ДТП произошло в среду утром на перекрестке улиц Орловской и Азизова — неизвестный водитель сбил собаку и скрылся с места ДТП.
Телеканал сообщил, что виновник аварии до сих пор не установлен. В этой связи сотрудники ГАИ просят откликнуться очевидцев ДТП.
Раненое животное, которое лежало на проезжей части, заметили сотрудники ГАИ и отвезли его к ветеринарам, которые оказали неотложную медицинскую помощь.
Всех, кто владеет информацией о ДТП, сотрудники ГАИ просят позвонить по телефону +375 29 6061838.