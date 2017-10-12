В Воронежской области семья из 4 человек отравилась грибами

Семья из четырех человек отравилась грибами в Верхнемамонском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили медики районной больницы во вторник, 10 октября.

За медицинской помощью семья обратилась спустя сутки после отравления, в четверг 5 октября. Верхнемамонцы жаловались на тошноту и рвоту. Сельчане сказали, что за ужином ели грибы.

После оказания первой помощи пострадавших отправили на лечение в Воронеж. Взрослые находятся в токсикологическом отделении, ребенок в тяжелом состоянии — в реанимации областной детской больницы.

Семья сутки самостоятельно пыталась справиться с отравлением, принимая активированный уголь и раствор марганцовки.

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