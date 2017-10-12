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08:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области семья из 4 человек отравилась грибами

Взрослые и 12-летний ребенок находятся в областной больнице.

Семья из четырех человек отравилась грибами в Верхнемамонском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили медики районной больницы во вторник, 10 октября.

За медицинской помощью семья обратилась спустя сутки после отравления, в четверг 5 октября. Верхнемамонцы жаловались на тошноту и рвоту. Сельчане сказали, что за ужином ели грибы.

После оказания первой помощи пострадавших отправили на лечение в Воронеж. Взрослые находятся в токсикологическом отделении, ребенок в тяжелом состоянии — в реанимации областной детской больницы.

Семья сутки самостоятельно пыталась справиться с отравлением, принимая активированный уголь и раствор марганцовки.

Контекст

Это уже не первый случай тяжелого отравления грибами в Верхнемамонском районе. Троих взрослых госпитализировали в состоянии средней тяжести в июле.

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В Воронежской области семья из 4 человек отравилась грибами
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