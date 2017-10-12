В Воронежской области семья из 4 человек отравилась грибами
Взрослые и 12-летний ребенок находятся в областной больнице.
Взрослые и 12-летний ребенок находятся в областной больнице.
Семья из четырех человек отравилась грибами в Верхнемамонском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили медики районной больницы во вторник, 10 октября.
За медицинской помощью семья обратилась спустя сутки после отравления, в четверг 5 октября. Верхнемамонцы жаловались на тошноту и рвоту. Сельчане сказали, что за ужином ели грибы.
После оказания первой помощи пострадавших отправили на лечение в Воронеж. Взрослые находятся в токсикологическом отделении, ребенок в тяжелом состоянии — в реанимации областной детской больницы.
Семья сутки самостоятельно пыталась справиться с отравлением, принимая активированный уголь и раствор марганцовки.
Контекст
Это уже не первый случай тяжелого отравления грибами в Верхнемамонском районе. Троих взрослых госпитализировали в состоянии средней тяжести в июле.