Полиция убрала игровой автомат после обращения воронежца

Жители Воронежа пожаловались на игровой автомат, установленный в магазине на улице Транспортной в Коминтерновском районе. Фото игрового автомата прислал в редакцию пользователь «ВКонтакте» Александр Троцюк. Оборудование уже убрали, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 11 октября.

По словам читателей, игровой автомат работал в круглосуточном магазине на улице Транспортной, 79/1.

Журналисты РИА «Воронеж» сообщили об автомате в пресс-службу главного управления МВД по Воронежской области. После обращения силовики изъяли оборудование и отправили его на экспертизу. Если подтвердится, что оно игровое, владельца ждет уголовная ответственность.