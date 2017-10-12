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08:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция убрала игровой автомат после обращения воронежца

Владельцу оборудования грозит уголовная ответственность.

Жители Воронежа пожаловались на игровой автомат, установленный в магазине на улице Транспортной в Коминтерновском районе. Фото игрового автомата прислал в редакцию пользователь «ВКонтакте» Александр Троцюк. Оборудование уже убрали, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 11 октября.

По словам читателей, игровой автомат работал в круглосуточном магазине на улице Транспортной, 79/1.

Журналисты РИА «Воронеж» сообщили об автомате в пресс-службу главного управления МВД по Воронежской области. После обращения силовики изъяли оборудование и отправили его на экспертизу. Если подтвердится, что оно игровое, владельца ждет уголовная ответственность.

До этого воронежцы сообщали об игровом автомате на улице Маршала Одинцова. Горожан возмутило, что автомат находился в шаговой доступности от школы № 71. Игровое оборудование изъяли.

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