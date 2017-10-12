Полиция убрала игровой автомат после обращения воронежца
Владельцу оборудования грозит уголовная ответственность.
Владельцу оборудования грозит уголовная ответственность.
Жители Воронежа пожаловались на игровой автомат, установленный в магазине на улице Транспортной в Коминтерновском районе. Фото игрового автомата прислал в редакцию пользователь «ВКонтакте» Александр Троцюк. Оборудование уже убрали, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
По словам читателей, игровой автомат работал в круглосуточном магазине на улице Транспортной, 79/1.
Журналисты РИА «Воронеж» сообщили об автомате в
До этого воронежцы сообщали об игровом автомате на улице Маршала Одинцова. Горожан возмутило, что автомат находился в шаговой доступности от школы № 71. Игровое оборудование изъяли.